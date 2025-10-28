Krever full utskifting av Høyre-ledelsen: – Det er på tide

Etter over 20 år med Erna Solberg ved roret krever ordfører Einar Holmer-Hoven (H) i Lillesand og Birgitta Gulla Løken (H) i Larvik full utskiftning i partiledelsen.

– Det må oppleves som et nytt og friskt skifte, sier Holmer-Hoven til Nationen.

– Vi trenger fornyelse. Tiden er inne for fornyelse nå, sier Løken.

Begge ordførerne peker på Unge Høyre-leder Ola Svenneby som en aktuell kandidat, men med ulike roller. Holmer-Hoven vil ha ham som partileder:

– Min favoritt er Ola Svenneby, selv om han er veldig ung. Han har en veldig klarhet og er god på kommunikasjon.

Løken foreslår derimot Svenneby som nestleder, men peker også på andre kandidater:

– Jeg tenker at det mer fornuftige er at han starter som nestleder. Men jeg ønsker ham inn i ledelsen på et eller annet nivå.

Hun mener Høyre har flere dyktige profiler som kan gå inn i toppledelsen, som Ine Eriksen Søreide, Peter Frølich eller Nikolai Astrup.

Holmer-Hoven mener Høyre må bort fra saker som «pride, id og havvind» og heller fokusere på autoritet i klasserommene, kriminalitet og økonomi.

– Da nytter det ikke å holde partiet på 14 prosent. Vi bør ligge godt oppe på 20-tallet, sier han.