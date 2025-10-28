USAs president Donald Trump er på Asia-turné, og skal senere denne uken møte Sør-Koreas president Lee Jae-Myung på APEC-toppmøtet (Asia-Pacific Economic Cooperation).

Møtet vil skje to måneder etter at landene ble enige om hovedlinjene i en avtale der Sør-Korea fikk begrenset tollsatsene til 15 prosent mot at landet investerer 350 milliarder dollar i USA.

Har rekordmye i USA-aksjer

Men fokuset har nå flyttet seg til kostnadene som knytter seg til avtalen – ikke minst for koreanske won. Bloomberg beskriver hvordan småsparere nå flytter alt de kan av midler over i amerikanske aksjer og gull.

– Wonen er i ferd med å bli dopapir, sier den 32-årige kontorarbeideren Kim Ji-yeon i Seoul til nyhetsbyrået.

Oktober-tall fra Korea Securities Depository viser at sør-koreanske småsparere nå har rekordhøye 184 milliarder dollar i amerikanske aksjer og obligasjoner. Wonen har reagert med å falle 3-4 prosent mot dollar de seneste tre månedene, som en av de svakeste asiatiske valutaene.

– Kapitalflukt svekker wonen

Sentralbanksjef Rhee Chang-Yong har erkjent at kapitalflukten legger press på valutaen, og gjør det verre å håndtere svingninger. Videre trakk Goldman Sachs i et notat i forrige uke frem den samme kapitalflukten som trolig hovedårsak til won-svekkelsen.

BOBLEADVARSEL: Fra Sør-Koreas president Lee Jae-Myung. Foto: Bloomberg

– Småsparere føler nå sterkt at hvis de holder på wonen uten å gjøre noe, vil de våkne opp som tiggere i morgen. Mange av kundene våre har allerede byttet til dollarbaserte investeringer, sier Kim Hwa-Joong, leder for formuesforvaltning i meglerhuset Mirae Asset Securities, til Bloomberg.

Nyhetsbyrået viser videre til den 25-årige sosialarbeideren Park Jun-won, som har investert sine sparepenger i aksjer som Berkshire Hathaway, Coca-Cola og Microsoft.

– Jeg vet ikke helt hvorfor, men det å eie dollar får meg til å føle at jeg håndterer risiko bedre, sier han.

Advarte mot eiendomsboble

Den sør-koreanske regjeringens prognoser peker mot en BNP-vekst på bare 0,9 prosent i år. Samtidig stiger husholdningenes gjeld og president Lee Jae-Myung advarte i forrige uke om en gryende eiendomsboble.

Samme mann uttalte ifølge Bloomberg i et intervju fredag at Sør-Korea og USA fortsatt står fast på alle hovedpunktene i handelsavtalen – blant annet hvordan pengene skal investeres, og hvordan gevinster og tap skal fordeles.

Han antydet at Korea kan redusere belastningen på statsfinansene kraftig ved å erstatte kontantutbetalinger med lånegarantier. Bank of Korea har uttalt at 20 milliarder dollar i året trolig er det maksimale regjeringen kan bidra med uten å påvirke valutamarkedet.