Indiske Hindustan Aeronautics (HAL) har inngått avtale med russiske United Aircraft (UAC) om produksjon av det sivile passasjerflyet SJ-100 (Sukhoi Superjet), går det ifølge Bloomberg frem av en pressemelding fra førstnevnte.

Det kommer ikke frem om avtalen omfatter teknologioverføring til India, eller hvor store investeringer som er involvert.

Det såkalte smalbuksflyet med to motorer og plass til omtrent 100 passasjerer skal produseres for indiske kunder.

«Dette blir også første gang et komplett passasjerfly produseres i India. Samarbeidet mellom HAL og UAC er et resultat av gjensidig tillit mellom organisasjonene», heter det.

Putin kommer snart

Tirsdagens melding kommer noen uker før Russlands president Vladimir Putin kommer på besøk til India, og signaliserer ifølge nyhetsbyrået at båndet mellom de to landene holder seg sterkt til tross for økende press fra Washington.

Onsdag i forrige uke innførte president Donald Trump og hans administrasjon sanksjoner mot Russlands to største oljeselskaper Rosneft og Lukoil, hvorpå indiske raffinerier har reagert med å kutte kraftig i importen av russisk olje.

Indias kjøp av russisk olje har gjentatte ganger blitt kritisert av Trump, som har innført 50 prosent toll på import av indiske varer.

Dobling av flyplasser?

Bloomberg påpeker at HAL/UAC-avtalen styrker den indiske statsministeren Narenda Modis initiativ til økt innenlandsk produksjon, og at den kan bidra til å øke flåten av kortdistansefly i takt med planer om å doble antallet flyplasser i India til 350 innen 2047.

HAL har ikke besvart nyhetsbyråets henvendelser om hvor mye selskapet planlegger å investere i flysamarbeidet, eller hvilke selskaper som har vist interesse for flyet.

Det statseide selskapet har tidligere slitt med å produsere nok kampfly til luftforsvaret, noe som har vekket bekymring for Indias militære beredskap.