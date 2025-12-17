Vladimir Putin: – De europeiske svinene kastet seg umiddelbart på

Russlands president Vladimir Putin gjorde det klart at han ikke har noen intensjon om å gi etter i krigen mot Ukraina, i en tale til forsvarsledelsen onsdag.

Ifølge Financial Times hevdet han at Russland har strategisk overtak på fronten og vil nå målene i den såkalte «spesialoperasjonen» uansett.

Krigsersk retorikk

– Målene for den spesielle militæroperasjonen vil bli nådd betingelsesløst,

sa Putin ifølge avisen.

Putin anklaget Vesten for å ha undervurdert Russland, og gikk til verbalt angrep på europeiske ledere.

– Alle trodde de raskt skulle ødelegge Russland. De europeiske svinene kastet seg umiddelbart på, sa Putin, ifølge Financial Times.

Putin uttrykte samtidig at Russland er åpne for fredsinitiativ fra Donald Trump, men hevdet at USA startet krigen under president Joe Biden. Han sa Europa før eller siden må forhandle med Russland – om ikke med dagens politikere, så med fremtidige.

– Hvis motstanderen og dets utenlandske støttespillere ikke ønsker reell dialog, vil Russland frigjøre sine historiske landområder på slagmarken, hevdet Putin.

Han viste til regionene han forsøkte å annektere i 2022, og presiserte at offensiven vil fortsette for å skape en «buffer­sone» mot ukrainske angrep.

Vurderer nye sanksjoner

Samtidig meldte USAs finansminister Scott Bessent at nye sanksjoner mot Russland kan være aktuelle dersom landet ikke deltar i fredsprosessen. Dette inkluderer tiltak mot oljeeksport og finanssektoren, ifølge kilder med kjennskap til samtalene mellom USA og EU, referert av Financial Times.

Russlands forsvarsminister Andrei Belousov la til at målet for 2026 er å opprettholde og øke tempoet i offensiven.

Russisk gass fases ut

EU-parlamentet vedtok onsdag planen om å fase ut import av russisk gass innen slutten av 2027. Dermed gjenstår det i følge NTB bare formell godkjennelse på EUs utenriksministermøte tidlig neste år.

Forslaget ble vedtatt med stort flertall, skriver AFP. Ungarn og Slovakia har imidlertid motsatt seg planen. Formålet er å strupe pengestrømmene som finansierer Russlands krigføring i Ukraina.