Vi skal ikke lenger enn to måneder tilbake da enorme demonstrasjoner mot de ekstreme fremgangsmetodene immigrasjonspolitiet ICE, blant annet som følge av drapene på to amerikanske borgere i Minneapolis, dominerte overskriftene i aviser verden over.

Massedeportasjoner av ulovlige innvandrere var et kjernepunkt hos president Trump da han ble gjenvalgt, men nå har selv presidenten erkjent at enkelte av tiltakene ble for ekstreme og lovene håndhevet for strengt av ICE.

Det melder Wall Street Journal, som viser til kilder nærme presidenten. Han skal ha diskutert dette i samtaler med kona Melania og andre topprådgivere, og instruert dem til å følge en ny og mildere retning.

Nå ønsker Trump å øke arresteringer av harde kriminelle, og mindre kaos i amerikanske byer. Samtidig ønsker han mindre medieoppmerksomhet rundt massedeporteringsinnsatsen, blant annet ved å unngå å bruke ordet offentlig. Dette skjer i forkant av mellomvalget til høst, der stadig flere velgere viser motstand til Trumps immigrasjonstaktikker.

Sparkingen av sikkerhetsminister Kristi Noem skal være et ledd i omdreiningen. Markwayne Mullin, kandidaten til å ta over som minister, har uttalt at fokuset vil dreie seg vekk fra kaos og over på kontrollert og ordentlig håndtering, i samråd med lokale politistyrker. Han har også lovet å reversere enkelte kontroversielle lovgivninger som forgjengeren innførte.

Etter at ICE forlot storbyer som Chicago og Washington, har også de arrestasjonene falt fra rundt 1.500 til 1.200 personer daglig. Den svært innvandringskritiske presidentrådgiveren Stephen Miller, som blant annet var hjernen bak innreiseforbudet fra flere muslimske land under Trump 1.0, har uttalt at administrasjonen har hatt som mål å deportere minst en million mennesker i 2026.