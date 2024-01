Tankratene stiger kraftig på grunn av angrepene i Rødehavet

Tankratene på viktige handelsruter har skutt i været i takt med at angrepene på skipsfarten i Rødehavet smitter over på de globale markedene.

Dagratene for å frakte en last bensin fra Nordvest-Europa til USAs østkyst er nesten tredoblet siden årsskiftet og nærmer seg mandag 38 000 dollar per dag, ifølge data fra Baltic Exchange. Flåtebruken er opp 2,5 prosentpoeng fra gjennomsnittet i fjerde kvartal, ifølge et estimat fra Clarksons Securities' analytikere, deriblant Frode Mørkedal.

– Denne økningen skyldes delvis at skip har blitt omdirigert rundt Afrika, noe som har ført til redusert tilgjengelighet for spotlaster, skrev Clarksons mandag.

Flere oljetankrederier har sagt at de ikke lenger vil frakte oljeprodukter gjennom Rødehavet som følge av Houthi-militsens angrep på handelsflåten.

Data fra Baltic Exchange viser også at transporten av drivstoff fra Midtøsten til Japan har økt med over 60 prosent på en uke.

Konsekvensene av at handelsflåtens økte tonn-mil er at færre skip er tilgjengelig i spotmarkedet, hvilket begrenser tilbudet av skip og fører til økte rater.