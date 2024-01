Hopper på obligasjonsbølgen i vekstmarkeder

Saudi-Arabias statlige investeringsfond (PIF) utstedte mandag 5 milliarder dollar i obligasjoner, og er dermed den nyligste obligasjonsutstederen som nyter godt av investorenes etterspørsel etter gjeld fra vekstmarkeder.

Ifølge Bloombergs kilder selger det statlige investeringsfondet usikrede obligasjoner med fem, ti og 30 års løpetid i amerikanske dollar. De kombinerte ordrebøkene var mandag på over 27 milliarder dollar.

PIF, som forvalter over 700 milliarder dollar i forvaltningskapital, følger en rekke obligasjonssalg i forrige uke, blant annet fra Mexico og Ungarn. Samtidig har Saudi-Arabia selv lånt 12 milliarder dollar tidligere denne måneden, i takt med at investorene forsøker å sikre seg gjeld til høy rente før de globale sentralbankene forventes å senke rentene senere i år.

PIF er en viktig del av kronprins Mohammed bin Salmans innsats for å diversifisere den saudi-arabiske økonomien. Fondet har planer om å investere hundrevis av milliarder dollar i årene som kommer i alt fra elektriske biler til halvledere, turistanlegg og sport.

Fondet, som ledes av kronprinsen, som de facto er kongedømmets hersker, var ifølge analysebyrået Global SWF verdens mest aktive statlige investor i 2023, med nesten 32 milliarder dollar i investeringer.

PIF utpekte JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc. og Goldman Sachs Group Inc. som tilretteleggere for obligasjonssalget.