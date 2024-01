Toppnotering på Wall Street

Wall Street steg videre mandag, og S&P oppnådde ny toppnotering. Tidligere rekord for S&P 500-indeksen på 4.796,56 poeng ble satt i januar 2022, ifølge Marketwatch.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,10 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,7 prosent til 13,52.

«Rentemarkedet var trolig litt for optimistisk når det var priset inn hele 6-7 rentekutt fra Fed i år. Aktivitetstallene har kommet inn på den sterke siden, som detaljhandelstallene for desember, i tillegg har en rekke Fed-medlemmer forsøkt å dempe optimismen i rentemarkedet», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Ifølge analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities styrer både USA og Kina mot et budsjettunderskudd på over syv prosent i 2024, og han ser ingen utsikter til forbedringer. Offentlig gjeld vil øke dramatisk fremover, og Slyngstadli understreker at det vil bli et problem, både i USA og i Europa.

Bevegelser

Slik gikk det med de ledende indeksene på Wall Street:

Dow Jones steg 0,37 prosent til 38,002.20 poeng.

S&P 500 steg 0,22 prosent til 4,850.43 poeng.

Nasdaq steg 0,32 prosent til 15,360.29 poeng.

Aksjer

Det var blandet stemning blant teknologigigantene på Wall Street, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene:

Facebook falt 0,44 prosent til 381.78.

Amazon falt 0,36 prosent til 154.78.

Apple steg 1,22 prosent til 193.89.

Netflix steg 0,57 prosent til 485.71.

Alphabet falt 0,18 prosent til 147.71.

Archer-Daniel-Midland, et av verdens største matvareselskaper, falt hele 24 prosent mandag ettersom regnskapspolitikken deres skal bli undersøkt. Selskapets finansdirektør, Vikram Luthar, har fått permisjon mens selskapet undersøker regnskapspraksisen spesielt knyttet til ernærings-segmentet.

ADM har kuttet sin resultatprognose for 2023 og varslet at resultatene for 4. kvartal vil bli forsinket på grunn av etterforskningen. ADM har nå falt med 40 prosent siden august 2023.

Olje

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent steg 1,12 prosent til 79,78 dollar fatet. WTI-oljen steg 2,42 prosent til 75.19 dollar fatet.

Krypto

Kryptomarkedet var nokså flatt mandag: