Interessen etter kryptofond avtar

Globale kryptofond opplevde en utstrømning på rundt 500 millioner dollar i forrige uke - den største utstrømningen siden SEC godkjente børsnoterte Bitcoin-fond 10. januar, ifølge en rapport fra CoinShares.

Grayscale Investments børshandlede Bitcoin-fond (GBTC) opplevde utstrømminger på hele 2,2 milliarder dollar i forrige uke. Fondets forvaltningsgebyr på 1,5 prosent - det høyeste av alle kryptofond på markedet - er delvis ansvarlig for den nylige utstrømningen. Andre kortsiktige faktorer inkluderer FTXs salg av minst 600 millioner dollar i GBTC-aksjer og gevinssikring fra investorer, og at SEC utsatte sin beslutning rundt hvorvidt kryptoforvalteren Grayscale Investments skal få lov til å konvertere Ethereum til et børshandlet kryptofond, skriver Kaiko Research.

GBTC opplevde en utstrømning på 255 millioner dollar fredag, hvilket forøvrig markerte den første netto-positive dagen med strømmer for «The Newborn Nine» på en uke. Inkludert GBTC opplevde de 10 kryptofondene en netto innstrømning på15 millioner dollar, ifølge en rapport fra JPMorgan.