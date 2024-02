Hedgefond med 341 prosent i avkastning etter krypto-bet

Mens de fleste kryptofond sakket akterut i forhold til oppgangen i Bitcoin i fjor, slo Parataxis Absolute Return Fund den overlegent - som ett av få kryptofond, skriver Bloomberg.

Hedgefondet, som er ett av fire som drives av Parataxis Capital Management, oppnådde en avkastning på 341 prosent i fjor, fratrukket gebyrer, ifølge Edward Chin, administrerende direktør i selskapet. Det er mer enn dobbelt så mye som oppgangen i Bitcoin i 2023.

Fondet hadde en overvekt i Bitcoin i løpet av fjorårets regionale bank-uro, da Silicon Valley Bank, Silvergate Bank og Signature Bank gikk konkurs, noe som bidro til å øke prisen på Bitcoin i en situasjon der man var bekymret for tilstanden til det tradisjonelle banksystemet. Fondet investerte også tungt i Solana, en blockchain-platform som ble skadelidende etter at supporteren FTX konkurs i slutten av 2022, men som steg med mer enn 900 prosent i 2023.

– Disse to posisjonene gjorde det mulig for oss å overgå markedet, sa Chin. Å være likvide og fokusere på de tingene som var tematisk oversolgt, var den riktige avgjørelsen for fondet.