Aqua ønsker å hente frisk kapital

Kosmettikselskapet Aqua Bio Technology vurderer å gjennomføre en egenkapitalemisjon, fremkommer det av en børsmelding mandag kveld. Selskapet ønsker isåfall å hente mellom 10 og NOK 15 millioner norske kroner.

Emisjonen vil være rettet mot både noen eksisterende aksjonærer, samt andre eksterne investorer til en fast tegningskurs på 5 kroner. Selskapet kan etter eget skjønn øke den maksimale størrelsen på den rettede emisjonen.

Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli benyttet til «generelle selskapsformål, herunder til å finansiere selskapets vekst og til å kommersialisere selskapets eksisterende produkter.

Enkelte av selskapets større eksisterende aksjonærer, Viddas AS, Initia AB og RH Industri AS har forhåndsforpliktet seg til å tegne et nytt antall aksjer tilsvarende et tegningsbeløp på 9,6 millioner kroner. Disse aksjonærene vil som et minimum bli tildelt sine pro rata-andeler i den rettede emisjonen.

Selskapet har i tillegg mottatt forhåndstilsagn fra enkelte nye investorer på mer enn 3 millioner kroner, og den rettede emisjonen er dermed fullt ut dekket i det nedre intervallet basert på forhåndstilsagn.