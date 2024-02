Kakaoprisene fortsetter himmelferden, og på fredag i forrige uke ble bønner for levering i mars omsatt for nesten 6.000 dollar tonnet. Dette skjedde bare en drøy uke etter at prisen passerte 5.000 dollar tonnet, og nivåer ikke sett siden sommeren 1977.

SPÅR SJOKOSJOKK: Råvarestrateg Ole Hansen i Saxo Bank. Foto: Saxo Bank

– Det som virkelig driver alt dette er i bunn og grunn El Niño som er i aksjon akkurat nå. Sukkeravlingene er også påvirket, sier David Branch til CNBC, direktør for Wells Fargo Agri-Food Institute.

El Niño er et værfenomen som fører med seg intense, tørre vinder inn over Sørøst-Asia, India og deler av Afrika. Samtidig har bønder i Ghana og Elfenbenskysten, som står for 60 prosent av verdensproduksjonen av kakao, slitt med skadedyr og sykdommer grunnet dårlig tilgang til dyre plantevernmidler og gjødsel.

Resultatet er torpederte avlinger.

– Kan gå tomme for kakao

«Leveransen av sekker fra kakaobønder til havner i Elfenbenskysten er nå ned 40 prosent fra i fjor. Og når avlingen i midtsesongen etter mars også ser ut til å bli utfordret, gir det bekymringer for tilgjengeligheten av kakao for å møte allerede avtalte salgsforpliktelser. Noen av de største sjokoladeprodusentene kan gå tomme for kakao, og tvinges inn på futuresmarkedet for å sikre forsyninger», skrev råvarestrateg hos Saxo Bank Ole Hansen i en rapport sist fredag.

SLITER TUNGT: Kakaobønder i Elfenbenskysten. Foto: NTB

Utviklingen vil ifølge Branch i Wells Fargo smitte over på sjokoladeprisene.

– Produsenter høyner bare marginene og ber butikkene om å spise dem, hvorpå butikkene må prøve å få solgt sjokoladen til høyere priser, fortsetter han overfor CNBC.

Tall fra NielsenIQ viser at sjokoladeprisene har steget 11 prosent de siste 12 månedene (pr. 27. januar), og en representant for selskapet opplyser til kanalen at «sjokoladeprisene er de høyeste på årevis.»

Åpner for «shrinkflation»

Hansen i Saxo Bank beroliger kjøpere av sjokoladehjerter til Valentines Day og sjokoladeegg til påske med at disse i år trolig ikke vil merke noe til den sterke prisoppgangen for kakaobønner.

«Dog vil effekten bli merkbar i år og neste år, ettersom kakaokostnader typisk bruker 6-12 måneder på å sive gjennom til forbrukerne. Men med sukkerpriser som også stiger bør vi forvente høyere sjokoladepriser og kanskje en ny runde med «shrinkflation» der produsentene reduserer vekten på produktene for å holde på en oppfatning av uendrede priser», skrev han i fredagens rapport.