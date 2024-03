Laster opp i gull

Fed-sjef Powell holder sin halvårlige tale for Kongressen på onsdag, investorer venter spent på hint om den fremtidige retningen til rentenivåene. Gullprisen stiger nå mot rekordnivåer mens markedet satser på rentekutt.

Mandag kveld lå spotprisen på gull på 2,116 dollar per unse, tilsvarende over 22 000 kroner. Den høyeste registrerte spotprisen for gull fra 4. desember i fjor var rett under 2,121 dollar per unse.

Når rentene faller, har gullprisene en tendens til å stige, ettersom investorer ofte søker etter trygge havner. Dette skjer fordi andre investeringer, som obligasjoner, blir mindre attraktive når deres avkastning reduseres.

Gull har prestert bra til tross for høye rentenivåer og en sterk dollar, skriver CNBC. Dette skyldes i stor grad at verdens sentralbanker har kjøpt en enorm mengde gull etter at USA og EU beslagla 300 milliarder dollar av Russlands valutareserver i kjølvannet av invasjonen Ukraina.

Det forventes at den første rentenedgangen vil skje i juni, den første siden begynnelsen av 2020.