Goldman Sachs mener det er altfor tidlig å konkludere med at prisraset for metaller som nikkel, kobber, litium og kobolt er over, og peker på et betydelig tilbudsoverskudd kombinert med svakere etterspørsel etter elbiler i vestlige land.

Metallene er i tillegg til elbilbatterier innsatsfaktor i vindturbiner og solcellepaneler.

Marginpress og kutt

«Til tross for at nikkel-, litium- og koboltprisene er ned henholdsvis 60, 80 og 65 prosent fra toppen av syklusen, mener vi det er for tidlig å spå en ende på de respektive prisfallene», skriver et analytikerteam ledet av Nicholas Snowdon ifølge CNBC i et kundenotat tirsdag.

«Marginpress har utløst merkbare produksjonskutt innen litium og nikkel løpet av det siste kvartalet», heter det videre.

Meglerhuset karakteriserer likevel produksjonen av metallene som «betydelig», en situasjon som forverres av at etterspørselen etter elbiler dabber av i Vesten. Tilbudsoverskuddene for litium og nikkel i 2024 ventes å senke prisene på kobolt, nikkel og litiumkarbonat med henholdsvis 12, 15 og 25 prosent over de neste 12 månedene.

– Ganske depressivt

Goldman Sachs tar dermed 12-månedersprognosen for koboltprisene ned fra 28.000 til 26.000 dollar pr. tonn, mens den for litiumkarbonat tas ned fra 11.000 til 10.000 dollar pr. tonn. Nikkel vil falle til 15.000 dollar tonnet, spår meglerhuset ifølge nettstedet.

LITIUMPRODUSENT: Albermarle-fabrikk i Antofagasta, Chile. Foto: Bloomberg

Litiumkarbonat ble tirsdag handlet til rundt 108.500 yuan (15.000 dollar) tonnet i Kina. Nikkel ble omsatt for rundt 18.000 dollar pr. tonn på metallbørsen i London, og kobolt til rundt 28.500 dollar tonnet.

– Jeg vil si at utsiktene forblir ganske depressive, spesielt for litium og nikkel. Nå er det ikke nødvendigvis negativt fordi batterier blir billigere for bilprodusenter og bidrar til å lindre noe av smerten for amerikanske og europeiske bilprodusenter, sa elbilbatterianalytiker Tim Bush i UBS til CNBC tidlig i januar.