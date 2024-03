USA gjenåpner urangruver etter prishopp

Financial Times skriver søndag at USA gjenåpner flere urangruver som følge av en kraftig prisvekst i kjølvannet av en økende interesse for atomkraft, samt et ønske om å bli mindre avhengig av utenlandske råvarer.

Minst fem amerikanske børsnoterte produsenter gjenåpner ifølge avisen urangruver i Texas, Wyoming, Arizona og Utah, som ble satt på vent etter at markedet fikk seg en smell etter Fukushima-ulykken i Japan i 2011.

Bred politisk støtte

«Vi har vært på hvilemodus for lenge, og nå er medlemskapet vårt igjen energisk», kommenterte leder for Uranium Producers of America, Scott Melbye, til Financial Times. Han er også en lederskikkelse i Uranium Energy Corp, et selskap som gjenåpner urangruver i Wyoming og Texas.

«Det er bred, partipolitisk støtte for kjernekraft, rollen den spiller i den grønne overgangen og selvfølgelig har Ukraina-Russland krigen fremhevet behovet for å sikre vår energiavhengighet» sa han ifølge avisen.

I tillegg søker en håndfull leteselskaper etter nye forekomster av uran, som har tredoblet seg i pris siden begynnelsen av 2021.

Høyeste på 16 år

Uranprisene nådde det høyeste nivået på 16 år i januar med over 100 dollar pr. pund, tilsvarende 454 gram, og fortsatt ligger prisen høyt på om lag 92 dollar.

Omtrent 60 kjernekraftverk er under bygging, og ytterligere 110 er planlagt, ifølge World Nuclear Association, som spår at etterspørselen etter uran vil doble seg til 130.000 tonn innen 2040. Et mer umiddelbart løft i etterspørselen kommer fra forlengelser av levetiden til aktive reaktorer. I fjor var etterspørselen etter uran på 65.650 tonn. Den forventes å stige til 83.840 tonn innen 2030, ifølge Financial Times.