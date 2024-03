Spås til å slå markedet

Gullfutures har steget rundt 6 prosent denne måneden, samtidig som S&P 500 også har nådd en «all-time high».

Mandag lå spotprisen på gull på 2.188,30 dollar per unse, tilsvarende nesten 23 000 kroner. Dette høyeste registrerte spotprisen for gull noen sinne.



Analyser fra Jefferies antyder at gullet kan prestere bedre enn aksjemarkedet i kommende måneder.

Jefferies skriver at gullrallyer på over 5 prosent ofte korrelerer med svakere resultater for S&P 500 på kort sikt, men med bedre prisutvikling for gull på lengre sikt. Når rentene faller, har gullprisene en tendens til å stige, ettersom investorer ofte søker trygge havner. Dette skjer fordi andre investeringer, som obligasjoner, blir mindre attraktive når deres avkastning reduseres. I USA vil tall for prisveksten (KPI) i februar bli offentliggjort på tirsdag.