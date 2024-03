Tirsdag gikk prisen på future-kontrakten for mai for et tonn med kakaobønner for første gang over 10.000 dollar. Så høyt har den aldri vært. Bare siden starten av 2024 til i dag har kakaoprisen steget over 130 prosent.

En av driverne bak prisveksten er dårlige avlinger i topproduserende land som Elfenbenskysten og Ghana, som har resultert i et lavt tilbud.

Tidligere i februar skrev Finansavisen om de stigende prisene. Tilbudet er presset ned av at 2023-avlingene ble preget av kraftig regn og plantesykdommer. Tørke og sterk vind har preget 2024.

Råvarestrateg i ING, Warren Patterson, mente prisene vil fortsette å øke til forbrukerne slutter å betale:

«De må nå nivåer der vi begynner å se betydelig nedgang i etterspørselen», sa Patterson da. Nå er prisene drøyt 3.500 dollar høyere enn prisen var da Patterson sa det.

På grunn av høyere priser har produsenter kompensert med å for eksempel lage mindre sjokolader enn tidligere, fremfor å sette opp prisene. Det fikk Biden til å se rødt:

