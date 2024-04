Gullprisen på all-time high

Mandag nådde gullprisen ifølge CNBC en ny all-time high på 2.262,19 dollar pr. unse, som tilsvarer 79.710 dollar pr. kilo.

Prisen skal ha styrket seg etter at ferske tall pekte på en avtakende trend i amerikansk inflasjon, samt økte forventninger om at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve vil kutte renten allerede i juni.

Gull gir vanligvis ingen renteinntekt eller utbytte i seg selv, men når rentene er lavere, blir den potensielle avkastningen fra alternative investeringer redusert. Dermed blir en såkalt «opportunity cost» av å holde gull lavere i forhold til det å holde kontanter eller investere i rentebærende verdipapirer. Dette kan gjøre gull mer attraktivt for investorer, og dermed kan etterspørselen etter gull øke, og dermed også gullprisen.

«Den noe lavere enn ventede amerikanske inflasjonen støtter utsiktene til et rentekutt midt i året», kommenterte UBS-analytiker Giovanni Staunovo ifølge CNBC.

På fredag kom det nemlig tall som viste at prisutviklingen i USA modererte seg noe i februar, som gjør det mer sannsynlig at Federal Reserve vil kutte i styringsrenten til sommeren.

Sterkere etterspørsel

Så langt i år har forventninger om rentekutt, etterspørsel etter trygge havner og kjøp fra sentralbankene styrket prisen på gull med mer enn 9 prosent så langt i år.

CNBC skriver at ekspertene nå vil følge nøye med på jobbmarkedet i USA, for å se om tallene vil bekrefte at det ligger an til en myk landing.

Gullprisen har også nådd rekordnivåer i andre valutaer, som euro, yuan, indiske rupier og britiske pund.