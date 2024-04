Mener olje og gass vil tjene på AI-bølgen

Det er ingen tvil om at bruken av kunstig intelligens (AI) krever enorme mengder energi, der gigantiske datasentre sluker unna enorme mengder strøm.

En økning i etterspørselen for elektrisitet for å drive disse datasentrene og drive en AI-revolusjon vil innlede en gullalder for naturgass, sier produsenter ifølge Financial Times.

Det stigende energibehovet som kommer med økende bruk av AI vil ifølge dem stige langt mer enn det fornybar energi og batterier kan levere, og at etterspørselen etter fossile brennstoff vil øke fremover.

Avisen viser blant annet til kommentarer fra adm. direktør Toby Rice i EQT, USAs største gassprodusent.

«Det vil ikke skje uten gass», skal han ha sagt om den kommende AI-bølgen.

Ifølge Rice vil teknologisektoren kunne tilby en «pengebinge» for produsenter av skiferolje, sammenlignet med USAs flytende naturgassindustri.

«Vi har et virkelig fantastisk voksende marked med LNG. Men det er et nytt voksende marked som folk blir like begeistret for - og det er kraftbehovet,» skal Rice ha sagt.

Ikke pålitelig kilde

Flere land har utstedt omfattende insentiver til å utvikle og produsere ren energi, i et forsøk på å avkasbonisere strømnettet raskt. Ifølge Financial Times mener olje- og gasslederne at fornybare energikilder alene ikke vil være en pålitelig leverandør for energislukende datasentre.

Energy Capital Partners, en stor privat investor med aktiva innen grønt og fossilt brensel sa iflølge avisen at utvidelse av gassdrevet generering ville være avgjørende for å supplere fornybare forsyninger til datasentre.

«Gass er den eneste kostnadseffektive energiproduksjonen som er i stand til å tilby den typen pålitelig 24/7 strøm som kreves av de store teknologiselskapene for å drive AI-boomen,» sa Doug Kimmelman, ECP-grunnlegger og seniorpartner.

Adm. visepresident i rørledningsgruppen Enbridge, Colin Gruending, skal ha sagt at AI-bølgen lover godt for gassforbruket, og at eksisterende fornybar energi ikke er nok.