God dag for råvareaksjer

BP fikk et kursløft på nesten 2 prosent tirsdag, etter at den britiske energiprodusenten meldte om økt olje- og gassproduksjon i første kvartal. Også handelen med olje og gass har gitt gode gevinster, mens devalueringen av egyptiske pund påvirket bunnlinjen negativt. Konsernets kvartalsrapport blir ikke offentliggjort før 7. mai.

I USA var Freeport-McMoRan ved firetiden opp med 3 prosent, delvis som følge av at Bank of America oppgraderte gruveaksjen fra «nøytral» til «kjøp». Bankens analytiker viste til selskapets solide kobbereksponering. I likhet med en rekke andre råvarer har verdien av kobber klatret mye i den seneste tiden. Metallet koster nå 10 prosent mer enn ved inngangen til dette året.

I samme sektor steg meksikanske Fresnillo med 4 prosent tirsdag. Gruveselskapet er verdens største produsent av sølv samt Mexicos nest største gullprodusent. De to edle metallene har i det seneste året fått en prisoppgang på henholdsvis 19 og 18 prosent.

For øvrig viser en fersk spørreundersøkelse fra USA at optimismen blant små bedrifter har sunket til det laveste nivået på elleve år. En firedel av de spurte nevnte høy og uforutsigbar inflasjon som dagens største problem, idet dyrere material- og lønnskostnader krymper marginene. Andelen er opp fra 23 prosent i februar, noe som tyder på at inflasjonspresset i verdens største økonomi tiltar, heller enn å avta. At 7 prosentpoeng flere bedrifter har økt sine utsalgspriser trekker mot samme konklusjon. Til tross for forrige ukes tilsynelatende knallsterke «non-farm payrolls»-statistikk, opplyste SMB-segmentet også at planene om nyansettelser var mer beskjedne enn noen gang siden mai 2020, under coronakrisen.

At de mindre selskapene har begynt å slite reflekteres dessuten i Russell 2000-indeksens utvikling hittil i år. Den omfatter 2000 små børsnoterte selskaper, og hittil i år har oppgangen bare vært 3 prosent – mot 9 prosent for S&P 500 og 8 prosent for Nasdaq.