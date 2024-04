Gullet er verdt rundt 11 millioner dollar, altså nær 120 millioner kroner – og ble forsøkt smuglet på en svært kreativ måte.

Det verdifulle metallet var støpt og kamuflert som deler av en luftkompressor, og var godt skjult inni skallet av kompressorene. Ifølge en pressemelding fra tollvesenet ser man at gullet er sylinderformet og lakkert grått.

Riper på overflaten avslører imidlertid at det slettes ikke er noe grått metall under lakken.

Skulle til Japan

Totalt veide gullet hele 146 kilo, og med en rekordsterk prisutvikling ligger prisen for et kilo gull nå på over 75.000 dollar.

LUFTKOMPRESSORER: Gullet var skjult inne i disse kompressorene. Foto: Hong Kong Customs and Excise Department

Smuglerforsøket ble oppdaget på Hongkong internasjonale lufthavn 27. mars, og forsendelsen var deklarert som to luftkompressorer som skulle til Japan.

3. april arresterte politiet en 31 år gammel mann som er mistenkt for å ha en rolle i saken. Han er løslatt mot kausjon mens saken etterforskes videre.

Mannen risikerer imidlertid en streng straff. Blir man funnet skyldig for ulovlig importering eller eksportering i Hongkong, står man ovenfor en fengselsstraff på opptil syv år, samt 2 millioner dollar i bot.

Kunne spart 1 mill. dollar

Ifølge CNBC er dette første gang Hongkong-tollvesenet har funnet gull som har blitt forsøkt skjult som maskindeler. I Japan er det en importavgift på rundt 10 prosent, noe som ville ha spart smuglerne for rundt 1 million dollar – dersom smuglerforsøket hadde vært vellykket.

Hongkong er blant verdens største hubber for gullhandling. Det har vært minst to andre tilfeller der gull har blitt forsøkt smuglet ut av Hongkong så langt i 2024.