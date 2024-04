Kobberprisen holder seg onsdag over 4.300 dollar pundet på råvarebørsen i New York, dagen etter at den stengte på sitt høyeste siden juni 2022. I London handles kontrakten for tre måneders levering oppunder 9.500 dollar pr. metrisk tonn.

Etterspørselen etter kobber er bredt ansett som en indikator for økonomisk tilstand. Metallet er kritisk for å få til energiovergangen, og er en sentral innsatsfaktor i produksjonen av elbiler, strømnett og vindturbiner.

Citi ser eksplosiv oppside

Ledende Wall Street-banker ser ytterligere oppside i kobberprisen frem mot slutten av 2024, melder CNBC, og viser til at Citi tidligere denne uken meldte det andre sekulære bullmarkedet for kobber dette århundret – nesten 20 år etter det forrige.

Citi forventer ifølge en oppdatering mandag at kobberprisen vil holde seg i en oppadgående trend gjennom de kommende månedene, og nå et 2024-snitt på 10.000 dollar pr. metrisk tonn ved utgangen av året.

«Eksplosiv prisoppgang er også mulig de neste 2-3 årene, dersom en sterk syklisk gjeninnhenting inntreffer en eller annen gang, med priser som potensielt kan stige mer enn 67 prosent til over 15.000 dollar pr. tonn i vårt «bull case»-scenario», het det ifølge kanalen i et analysenotat.

«Vårt «base case» på 12.000 dollar antar bare en liten økning i syklisk etterspørselsvekst i løpet av 2025 og 2026», la Citi-analytikerne til.

– Kan se litt substitusjon

Samtidig har Bank of America ifølge CNBC økt sitt 2024-estimat for kobberprisen fra 8.625 til 9.321 dollar pr. tonn, basert på en akutt mangel i forsyningen fra gruvene.

«Lav tilgjengelighet av konsentrater begrenser produksjonen i Kinas smelteverk og raffinerier stadig mer, og tvinger potensielt forbrukere av raffinert metall tilbake til internasjonale markeder», skrev analytikerne i et analysenotat.

Fullt så optimistisk er ikke råvareanalytiker Colin Hamilton i BMO Capital Markets.

– Hvis kobber eksempelvis når fire ganger aluminiumsprisen, vil du tendere til å se litt substitusjon. Jeg ser noen veldig høye prismål der ute. De kan bli nådd midlertidig, men så vil man se etterspørselen tilpasse seg på nøkkelområder, sa han til kanalen tirsdag.