God dag for gruveaksjer

En rekke metallpriser har steget kraftig i de seneste dagene, og siden nyttår er gull, sølv og kobber blitt henholdsvis 14, 20 og 11 prosent dyrere. Utviklingen bidro fredag til at gruveaksjene Fresnillo, Glencore og Anglo American gjorde det aller best blant selskapene i FTSE Euro-indeksen. Kursoppgangen ble på 5-7 prosent.

I USA er en ny resultatsesong i gang. JP Morgan Chase, landets største bank, var tidlig ute og meldte om overraskende høye inntekter og resultater i første kvartal. Hovedårsaken var uventet lave tapsavsetninger og svært lønnsom aksje- og obligasjonshandel. Dessuten bidro renteoppgang og fjorårets oppkjøp av First Republic til en topplinjevekst på 8 prosent.

Imidlertid skuffet JP Morgans guiding for 2024. Ledelsen ser fremdeles for seg netto renteinntekter på 90 milliarder dollar, men analytikerne hadde tilsynelatende håpet på en oppjustering. Bankens aksjekurs var ved firetiden ned med godt over 4 prosent.

Bankene regnes typisk som vinnere i perioder med renteoppgang, men dette var ikke tilfellet for Wells Fargo. Konsernets netto renteinntekter krympet med 8 prosent fra første kvartal 2023, som følge av dyrere finansiering og at mange kunder flyttet penger fra innskuddskontoer til pengemarkedsfond. Både topp- og bunnlinjen slo likevel konsensusestimatet med en god margin, og fredag ettermiddag var aksjen opp med mindre enn 1 prosent.

Også en mer global amerikansk bank, Citigroup, leverte overraskende høye inntekter og inntjening i perioden. Her stupte resultatet imidlertid med 27 prosent fra første kvartal 2023, blant annet grunnet større tapsavsetninger og driftskostnader. Meglervirksomheten, som omfatter både corporate-oppdrag og verdipapirhandel, var derimot lyspunkter. Citis aksjekurs var tilnærmet uendret.

For øvrig fikk vi for tredje gang i denne uken bekreftet at inflasjonspilene i USA peker oppover, heller enn nedover. En ny rapport viser at importprisene i mars økte med 0,4 prosent. Tallet var 0,1 prosentpoeng høyere enn både konsensusestimatet og importprisveksten i februar.