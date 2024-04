Brent-oljen er opp 0,15 prosent onsdag formiddag til 87,62 dollar pr. fat. WTI-oljen er opp 0,14 prosent til 83,53 dollar pr. fat.

Kilder i American Petroleum Institute melder at USAs oljelagre krympet med 3,237 millioner fat sist uke. Konsensus i markedet er at råoljelagrene skal øke med 1,600 millioner fat.

Markedet venter på offisielle tall som kommer kl. 16:30 norsk tid.

En vedvarende nedgang i bensinlagrene indikerer at drivstoffetterspørselen i USA forblir sterk. Det er ventet en nedgang på 1,4 millioner fat bensin.

Markedsstrateg Heng Koon How i United Overseas Bank påpeker at råoljeprisene er godt støttet av risikopremien knyttet til spenningen i Midtøsten. Han nevner at potensielle økninger i OPECs produksjon i juni imidlertid kan begrense eventuelle store prisøkninger.