Verdens største gruveselskap, australske BHP Group, bekreftet torsdag intensjonen om å by på Anglo American i en transaksjon som priser konkurrenten til 31,1 milliarder pund (39 milliarder dollar). Det tilsvarer nesten 430 milliarder norske kroner.

Bekreftelsen kom etter at Anglo American selv hadde sendt ut en pressemelding om et «uoppfordret, ikke-bindende og høyst betinget forslag om sammenslåing» som er til vurdering sammen med rådgivere.

BHP byr 25,08 pund (31,39 dollar) pr. Anglo American-aksje, og varsler utskillelse og salg av jernmalm- og platinavirksomheten i Sør-Afrika der BHP selv ikke er til stede.

Anglo American, som foruten Sør-Afrika eier gruver i land som Chile, Brasil og Australia, reagerer opp 13,7 prosent til 25,06 pund på London-børsen torsdag ettermiddag.

– Juvelen i kronen

Ifølge britisk oppkjøpsregelverk har BHP Group frem til 22. mai å legge frem et konkret bud. Går avtalen gjennom, vil det sammenslåtte selskapet sitte på 10 prosent av verdens produksjon av kobber – et metall ansett som kritisk for å få til energiovergangen.

Kobber er eksempelvis en sentral innsatsfaktor i produksjonen av elbiler, strømnett og vindturbiner, og BHP/Anglo-sammenslåingen vil bidra med ytterligere konsolidering i en sektor der aktører kjemper om tilgangen til metallet.

– Kobber ser ut til å være «juvelen i kronen» for BHPs Anglo-bud, sier porteføljeforvalter Todd Warren i Tribeca Investment Partners til CNBC torsdag. Tribeca eier aksjer i begge selskapene.

Investeringsdirektør Susannah Streeter i Hargreaves Lansdown tror regulatoriske myndigheter har mye jobb foran seg.

– Det er så mye å nøste opp i, og graden av konsentrasjon i kobberindustrien vil vekke bekymringer, sier hun til Reuters.

– Må trolig høyne

Todd Warrens Tribeca-kollega Ben Cleary karakteriserer overfor nyhetsbyrået avtalen som god for BHP om den går gjennom som foreslått.

– Anglo er åpenbart veldig i spill nå, og det er sannsynligvis rom for andre å blande seg inn. Dette kommer til å sette hele sektoren i brann, sier han.

Et Anglo-oppkjøp vil trolig bli en av de ti største gruvetransaksjonene noensinne, og kan bety at selskapet blir avnotert i London. Dette vil i så fall være et slag for en børs som sliter med å tiltrekke seg nye selskaper og holde på dem som er der fra før.

Mark Kelly i konsulentselskapet MKP tror ifølge Reuters at BHP Group må høyne for å lande avtalen.

– Det er nesten umulig at premien BHP tilbyr vil være nok til å friste Anglo-ledelsen til å selge, sier han.