Verdens største gruveselskap, australske BHP Group, bekreftet torsdag intensjonen om å by på Anglo American i en transaksjon som priser konkurrenten til 31,1 milliarder pund (39 milliarder dollar). Det tilsvarer nesten 430 milliarder norske kroner.

Styret i Anglo har, sammen med rådgivere, vurdert budet og konkludert med at det «betydelig undervurderer selskapet og dets fremtidige utsikter.»

– BHP-forslaget er opportunistisk og mislykkes i å verdsette Anglo Americans prospekter, samtidig som den utvanner selskapets aksjonærer i forhold til BHPs aksjonærer, kommenterer styreleder Stuart Chambers.

– Bare første skudd

BHP bydde 25,08 pund (31,39 dollar) pr. Anglo American-aksje, og ville utskille salg av jernmalm- og platinavirksomheten i Sør-Afrika der BHP selv ikke er til stede.

Et Anglo-oppkjøp vil trolig bli en av de ti største gruvetransaksjonene noensinne, og kan bety at selskapet blir avnotert i London, men flere er ennå ikke blitt overbevist over størrelsen.

– Når det gjelder prisen, tror jeg dette bare er det første skuddet avfyrt – det er ikke deres beste og siste, sier Todd Warren, en porteføljeforvalter hos Tribeca Investment Partners i Sydney, som også eier aksjer i Anglo, til Reuters.