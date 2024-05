Råvaregiganten Glencore ser på muligheten for gjøre et fremstøt overfor gruveselskapet Anglo American, melder Reuters og viser til to kilder.

Dermed kan det gå mot budkrig for det London-noterte, 107 år gamle gruveselskapet.

Fredag stiger Anglo American-aksjen rundt 3 prosent på London-børsen, til rundt 27,47 pund pr. aksje.

I forrige uke la den australske gruvegiganten BHP Group inn et bud på 31,1 milliarder pund for Anglo, men dette ble blankt avslått. Budet tilsvarer 25,08 pund pr. aksje, som var 31 prosent over Anglo-aksjens sluttkurs 23. april.

Anglo kommuniserte da at budet undervurderer både gruveselskapet og dets utsikter «betydelig». En porteføljeforvalter i Tribeca Investment Partners, som eier aksjer i Anglo, kommenterte at de «må se mer penger på bordet» før de selger.

BHP vurderer høyere bud

Lørdag meldte Bloomberg at BHP vurderer å forbedre sitt Anglo-bud. Gruvegiganten skal også ha igangsatt samtaler med sine viktigste aksjonærer for å få deres støtte. Nyhetsbyrået skriver at en sammenslåing av BHP og Anglo vil tilføre BHP rundt 10 prosent av verdens kobbergruveforsyninger.

BHP må nå fremsette et bindende bud innen 22. mai, og ifølge nyhetsbyråene er det ventet at gruvekjempen vil komme med et nytt, forbedret bud.

Ifølge Reuters skal ikke Glencore ha henvendt seg til Anglo American ennå. Foreløpig skal råvaregigantens vurderinger foregå internt, og de skal befinne seg på et innledende nivå. En Glencore-talsperson sier forøvrig at de ikke kommenterer markedsrykter eller spekulasjoner.