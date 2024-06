Trafigura la torsdag frem et resultat etter skatt på 1,5 milliarder dollar for sitt regnskapsmessige første halvår (som ble avsluttet 31. mars), ned over 70 prosent fra 5,5 milliarder dollar i samme periode i fjor.

Resultatsvikten, som er omtalt av Financial Times, kommer etter en periode med rekordinntjening for verdens råvaretradere som alle tjente på de ekstreme svingningene i kjølvannet av Russlands Ukraina-invasjon.

Tidenes fjerde beste

– Råvaremarkedene har normalisert seg, men i vår 31-årige historie er dette til et veldig sterkt halvår, sier finansdirektør Christophe Salmon ifølge rapporten, og viser til at resultatet faktisk er det fjerde største for selskapet noensinne i et første halvår.

Salmon går for øvrig av med pensjon nå i juni, etter nesten ti år i stillingen. Han vil bli erstattet av Stephan Jansma, som kommer fra jobben som Trafiguras finansdirektør for Asia.

Omsetningen i halvåret kom inn på 124,2 milliarder dollar, og falt dermed fra 131,3 milliarder dollar i den samme perioden i fjor. Forklaringen er de lavere råvareprisene, men samtidig omsatte Trafigura 15 prosent mer olje og gass – hovedsakelig ved å øke oljeforsyningen til europeiske raffinerier.

– Styrken i vår virksomhet var tydelig med robuste resultater for vår kjernevirksomhet. I mindre stressede omgivelser enn i samme periode i fjor, holdt etterspørselen etter våre tjenester seg sterk, sier konsernsjef Jeremy Weir ifølge rapporten.

Betalingsproblemer

Rekordresultater har bidratt til mer enn å doble Trafiguras egenkapital siden 2019, og i løpet av siste halvår steg den fra 16,5 til 17,3 milliarder dollar. Samtidig har en periode med vedvarende høye råvarepriser ifølge Financial Times tæret på enkelte kunders betalingsevne.

Andelen fakturaer som står ubetalt over 60 dager etter forfall steg fra 5 prosent ved utgangen av september til nesten 16 prosent ved utgangen av mars.

– Ser du på råvareprisene der de ligger i dag, er de ikke de laveste. Dette betyr at importland innimellom vil få betalingsproblemer, og derfor er det logisk at flere regninger går over fristen, sier påtroppende finansdirektør Stephan Jansma.