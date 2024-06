Oljemekling utsatt grunnet sykdom

Partene skulle møtes søndag og mandag for å prøve å bli enige om en ny oljeserviceavtale for over 6.000 ansatte i leverandørbedrifter i oljebransjen. Meklingen er nå utsatt, melder fagforeningen IE & FLT.

Foreningen skriver videre at de vil komme tilbake med mer informasjon senere.

113 oljeserviceansatte kunne blitt tatt ut i streik natt til tirsdag 11. juni hvis meklingen ikke hadde ført frem.

Forbundet har i tillegg varslet plassoppsigelse for hele 5.186 medlemmer, samt for 697 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet.