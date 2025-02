Refser Trump: – Bør være alles holdning

Tysklands statsminister Olaf Scholz kritiserte president Donald Trumps forslag om å fortsette militær bistand til Ukraina i bytte mot tilgang til landets råvarer, inkludert sjeldne mineraler, skriver Bloomberg , som viser til et intervju med Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Scholz understreker at Tyskland vil hjelpe Ukraina uten å forvente noe i gjengjeld.

«Ukraina er under angrep, og vi står ved deres side uten å kreve betaling. Det bør være alles holdning,» sa statsministeren.

De europeiske NATO-landene håper den amerikanske militærstøtten vil fortsette, og det er forventet at Trump-administrasjonen snart skal presentere en lenge etterlengtet plan for å avslutte krigen, ifølge kilder med kjennskap til saken, skriver Bloomberg.

Handelskrig og tysk økonomi

Om handelskrig sa statsministeren: «Verden trenger færre handelsbarrierer, ikke flere. Globaliseringen har skapt velstand over hele verden, og Tyskland har særlig tjent på det med sin sterke eksportindustri. Det må fortsette. EU må stå samlet og vise at vi er sterke og handlekraftige.»

For å få fart i den tyske økonomien mener Scholz at den nye regjeringen – valget er senere i februar – burde innføre en «Made in Germany»-bonus med skattefordeler ved investeringer.

Videre mener Scholz at landet trenger et «Tysklandsfond», hvor man kombinerer offentlige og private midler til boligbygging og energiinfrastruktur.

Om den omtalte gjeldsbremsen – regjeringen kan ikke budsjettere underskudd på mer enn 0,35 prosent av BNP – mener statsministeren at regelen trenger en reform, slik at nødvendige utgifter ikke går på bekostning av pensjoner, helse og omsorg.

«Vi må kombinere vekst og sosial stabilitet – det er veien fremover,» sa Scholz.