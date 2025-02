Avviser USAs mineraltilbud

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har avvist et amerikansk forslag om gi USA tilgang til rundt 50 prosent av landets sjeldne jordmineraler, melder Financial Times.

USAs finansminister Scott Bessent presenterte forslaget under et besøk i Kyiv, etter at Trump antydet at USA var berettiget til ressurser verdt en halv billion dollar som kompensasjon for bistand til Ukraina.

Zelenskyj vil at enhver avtale om Ukrainas mineralressurser skal inkludere sikkerhetsgarantier fra USA og Europa. Han er også opptatt av å involvere andre land, inkludert EU-stater, i den fremtidige utnyttelsen av disse ressursene.

– Vi er fortsatt i samtaler, sa Zelenskyj i München.

En ukrainsk tjenestemann uttalte at Kyiv forsøker å forhandle frem en bedre avtale. Bessent beskrev avtalen som en økonomisk avtale for å styrke båndene mellom USA og Ukraina, men ukrainske tjenestemenn uttrykte bekymring over mangelen på sikkerhetsgarantier i forslaget.

Zelenskyy har ikke signert avtalen og ønsker å diskutere den videre på München sikkerhetskonferansen. Ifølge en europeisk tjenestemann er Ukraina under sterkt press fra USA i denne saken.