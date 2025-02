Glencore har gjort opp 2024-regnskapet med et resultat etter skatt på minus 1,6 milliarder dollar, går det frem av en rapport lagt frem onsdag.

Resultatet er det svakeste på fire år for den Sveits-baserte råvaregiganten som gikk med 4,3 milliarder dollar i pluss i 2023.

Skylder på kullprisen

Inntektene steg fra 217,8 til 230,9 milliarder dollar, tilsvarende en topplinjevekst på 6 prosent.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, falt 16 prosent fra 17,1 til 14,4 milliarder dollar. Resultatsvikten forklares først og fremst med svakere kullpriser.

På den positive siden bidro sinkvirksomheten med bedre inntjening, hovedsaklig gjennom eksponeringen mot høyere gullpriser. Rapporten trekker også frem canadiske Elk Valley Resources (EVR), hvor Glencore i juli i fjor fikk godkjent overtakelsen av en 77 prosents eierandel i selskapet som driver fire stålproduserende kullgruver i British Columbia.

Mer til aksjonærene

De svakere resultatene er likevel ikke til hinder for at selskapet deler ut 2,2 milliarder dollar til aksjonærene, opp fra en 2023-utdeling på 1,6 milliarder dollar.

I GLENCORE-PORTEFØLJEN: Elk Valley Resources i canadiske British Columbia. Foto: Bloomberg

Utdelingen fordeler seg med 1,2 milliarder dollar (0,10 dollar pr. aksje) i kontantutbytte og et tilbakekjøp av aksjer på én milliard dollar (0,082 dollar pr. aksje). Tilbakekjøpene skal være gjennomført innen fremleggelse av halvårsrapporten 6. august.

– Driftsmessig var 2024 et sterkt år for Glencore. Våre industrielle virksomheter leverte en helårsproduksjon innenfor opprinnelig guiding, noe som sammen med innlemmelsen av EVR fra juli 2024 resulterte i rundt 4 prosent volumvekst for kobberekvivalenter på årsbasis, sier konsernsjef Gary Nagle i en kommentar.

Glencore ser i 2025 for seg en kobberproduksjon på 850-910.000 tonn. Midtpunktet i dette intervallet vil være ned 7 prosent fra 2024-produksjonen.

Vurderer London-exit

Markedet lar seg ikke begeistre av rapporten, og sender onsdag formiddag Glencore ned 6-7 prosent i London, der selskapet har sin primærnotering – enn så lenge.

Financial Times skriver nemlig at selskapet kan være på flyttefot.

– Vi vil forsikre oss om at våre verdipapirer handles på den rette børsen, der vi kan få den rette verdsettelsen. Hvis det finnes et bedre alternativ, og det inkluderer børser som New York (NYSE), er dette noe vi må vurdere, sa Nagle ifølge avisen på en telekonferanse onsdag.

Skulle Glencore forsvinne fra FTSE 100, vil det være nok en smell for London-børsen som har mistet en rekke råvareselskaper etter klager på lave verdsettelser.