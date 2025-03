Ulovlig gullgraving sender sjokoladeprisene til værs

Financial Times skriver onsdag at oppgangen i kakaoprisene, som har steget kraftig til rekordnivåer de siste årene, delvis kan skyldes at mange kakaobønder dropper dyrking av kakao og selger gårdene til gullgravere.

Den ulovlige gullgravingen skal ha «ødelagt landets kakao­produksjon og bidratt til rekordhøye sjokoladepriser globalt».

Får ikke høyere pris

Siden begynnelsen av 2023 og frem til starten av 2025 har kakaoprisene mer enn tredoblet seg. Priskontroller i Ghana, som er verdens største kakaoprodusent, har imidlertid hindret bøndene i å nyte prisoppgangen, ifølge avisen.

Ghana Cocoa Board (Cocobod), som kjøper direkte fra bøndene og selger videre til handels­aktører, betaler kakaobøndene bare en tredjedel av markedsprisen for bønnene. Prisen fastsettes basert nemlig på forrige sesongs nivåer.

Dette systemet var ment å beskytte bøndene mot pris­fall, men Cocobod trekker også fra penger for tjenester som sprøytemidler og beskjæring. Det er imidlertid tjenester som bøndene sier ofte uteblir.

Mange selger derfor gårdene sine til ulovlige gruvearbeidere. Ghana er nemlig også Afrikas største produsent av gull, og gullutvinningen skal ha ført til at kakaoproduksjonen i landet falt med 20 prosent i fjor.

Les også Varsler kraftige prisøkninger Sjokoladegigant mener det er helt nødvendig å øke prisene ytterligere. Samtidig økes utbyttet til eierne for 29. år på rad.

Produksjonsnedgangen kommer også som følge av regn og tørke, sykdom og kronisk underinvestering. Men ifølge Financial Times, som viser til uttalelser fra daglig leder Antonie Fountain i Voice Network, er gullgraverne det «mest ødeleggende» bidraget til krisen.

Høy gullpris forverrer krisen

Til tross for sporadiske arrestasjoner av gruve­arbeidere, fortsetter strømmen av nye arbeidere inn i bransjen ettersom gullprisene stiger.

Gullprisene har steget i takt med økende finansiell usikkerhet, spesielt etter at den noe volatile Donald Trump inngikk sin andre presidentperiode, ettersom gull ofte blir ansett som en «trygg havn» å sette pengene i når det er frykt i aksjemarkedene.