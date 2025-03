Mali gjenopptar utstedelser av gruvetillatelser

Mali vil gjenoppta utstedelsen av tillatelser for mineralleting fra og med 15. mars, skriver Bloomberg lørdag.

Utstedelsen av slike tillatelser har vært pauset i mer enn to år.

Landet skal også begynne å utstede tillatelser for utvinning og eierskapsoverføringer, som ble stanset i november 2022, ifølge avisen, som viser til uttalelser fra gruveminister Amadou Keita.

Beslutningen om å åpne for nye tillatelser markerer ifølge ministeren et vendepunkt i gjennomføringen av reformene som ble innført for å sikre en streng styring av gruvesektoren under overgangsregjeringen.

Les også Ulovlig gullgraving sender sjokoladeprisene til værs Det er ikke bare regn og tørke som ødelegger avlingene. Skyhøye kakaopriser kan også knyttes til ulovlig gullgraving i Ghana, skriver Financial Times.

Mali, som er en av de største gullprodusentene i Afrika, har vært under militærstyre siden 2020, da general Assimi Goita avsatte den demokratisk valgte regjeringen til Ibrahim Boubacar Keita, som for øvrig døde i 2022.

I 2024 falt Malis industrielle gullproduksjon fra 66,5 til 51 tonn. Militærstyret har krevd mer etterbetalte skatter og utbytter fra utenlandske gruveselskaper, og i 2023 ble det innført en ny lov som økte betalingene til staten.