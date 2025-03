– Basert på at Ontario, Canada, har innført en toll på 25 prosent på «elektrisitet» som kommer inn i USA, har jeg instruert min handelsminister om å legge til en EKSTRA toll på 25 prosent, opp til 50 prosent, på alt STÅL og ALUMINIUM som KOMMER INN I USA FRA CANADA, ET AV DE LANDENE I VERDEN MED HØYEST TOLL. Dette trer i kraft I MORGEN TIDLIG, 12. mars, skriver president Donald Trump på sin egen plattform Truth Social.

Trumps utspill kommer etter at Ontarios førsteminister Doug Ford kunngjorde en prisøkning på 25 prosent for strøm til amerikanere mandag.

– Jeg vil ikke nøle med å øke denne avgiften ytterligere. Hvis USA eskalerer, vil jeg ikke nøle med å stenge strømforsyningen fullstendig, sa Ford på en pressekonferanse i Toronto.

Ontario leverer strøm til Minnesota, New York og Michigan.

– Jeg vil snart erklære en nasjonal krisesituasjon angående elektrisitet i utsatte områder. Dette vil gjøre det mulig for USA raskt å gjøre det som må gjøres for å håndtere denne urettferdige trusselen fra Canada, skriver Trump.



Truer bilindustrien

Videre ber han Canada om å umiddelbart fjerne sin «anti-amerikanske toll» på ulike amerikanske meieriprodukter. Han fortsetter:

– Hvis ikke andre grove og langvarige tollsatser også fjernes av Canada, vil jeg den 2. april øke tollen på biler som kommer inn i USA betraktelig. Dette vil i praksis bety en permanent nedleggelse av bilindustrien i Canada. De bilene kan like enkelt produseres i USA!

– Den eneste løsningen

Presidenten peker også på at Canada betaler svært lite for sin nasjonale sikkerhet og er avhengig av USA for militær beskyttelse.

– Vi subsidierer Canada med mer enn 200 milliarder dollar i året. HVORFOR?? skriver han og legger til:

– Den eneste løsningen som gir mening, er at Canada blir vår kjære 51. stat. Dette ville eliminere alle tollsatser og alt annet fullstendig. Kanadiske skatter ville bli kraftig redusert, de ville være mer sikre, både militært og på andre måter, enn noensinne, det ville ikke lenger være noe grenseproblem mot nord, og verdens største og mektigste nasjon ville bli enda større, bedre og sterkere – og Canada ville være en stor del av det.

I en ny melding en halvtime senere spør Trump hvordan USA har tillatt et annet land å forsyne det med strøm.

– Hvem tok disse beslutningene, og hvorfor? Og kan du forestille deg at Canada synker så lavt at de bruker ELEKTRISITET, som påvirker uskyldige menneskers liv, som et forhandlingskort og en trussel? De vil betale en økonomisk pris for dette som er så stor at den vil bli skrevet om i historiebøkene i mange år fremover!