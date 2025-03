Mener gullprisen kan stige 20 prosent

Gull har lenge blitt sett på som en «trygg havn» når det er mye usikkerhet i markedene. Nå venter analytikere i Macquarie Group ifølge Bloomberg at frykt for økende underskudd i USA samt generell usikkerhet for verdensøkonomien kan føre til at gullprisen vil stige kraftig til nye rekordnivåer.

Analytikerne mener at gullprisen kan nå en gjennomsnittspris på 3.150 dollar pr. unse i tredje kvartal, og nå topper på om lag 3.500 dollar. Gullprisen ligger torsdag på om lag 2.940 dollar pr. unse, som vil si at analytikerne mener prisen potensielt kan stige nesten 20 prosent på bare noen måneder.

En unse tilsvarer 31,1 gram, og er den globale standardverdien på gull og sølv.

Trump-effekt

Gullprisen har allerede steget 12 prosent i år, drevet av usikkerheten i geopolitikk og Donald Trumps handelskrig. Trumps økonomiske politikk skal risikere å føre til økt inflasjon, som vil gjøre gull mer attraktivt, ifølge analytikerne.

«Vi ser på gullprisens styrke så langt, og vår forventning om at den vil vedvare, som primært drevet av investorers og offisielle institusjoners økende vilje til å betale for fraværet av kredittrisiko eller motpartsrisiko,» skriver analytikerne ifølge avisen.

De påpeker videre at det er betydelig potensial for at børsnoterte fond støttet av gull kan øke beholdningene.

Det trekkes også frem at salget av smykker av gull har holdt seg sterkt tross økte priser.