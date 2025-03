En lønnsom næring som leverer – uten statlig støtte

Norsk skognæring skaper arbeidsplasser, kutter utslipp og bidrar til det grønne skiftet. Men for at denne suksessen skal vare, trengs det politiske grep – nå.

Statsstøtte, subsidier og risikoavlastning. Debatten om statens pengebruk i næringslivet har fått stor oppmerksomhet de siste månedene. I Martin Bech Holtes bestselger «Landet som ble for rikt» kritiseres statens støttefest, og finansminister Jens Stoltenberg (Ap) fikk nylig høre det samme fra Finanspolitikkutvalget: Staten bruker for mye penger på å subsidiere ny teknologi.

I skyggen av denne debatten leverer norske skogeiere historiske resultater i 2024. Helt uten subsidier. Prisene på verdensmarkedet er høye grunnet redusert tilførsel og økt etterspørsel etter tømmer. Barkbilleangrep i Nord-Amerika og Europa, skogbranner i California og eksportstans fra Russland har bidratt til dette. Samtidig gir en svak krone norsk tømmer konkurransefortrinn i eksportmarkedet.

Tallene taler for seg: Tømmerhugsten i 2024 hadde en verdi på nesten 9 milliarder kroner. Skognæringen sysselsetter om lag 25.000 personer, i hele ni av ti norske kommuner. Bak dette står 120.000 private skogeiere som driver skogen med et evighetsperspektiv. Hver gang et tre hugges, plantes minst ett nytt. Det er kjernen i bærekraftig skogbruk – og grunnen til at vi i dag har tre ganger så stort skogvolum som for hundre år siden.