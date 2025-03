Witzøe-konsern overtar Salma-merkevaren

Dermed overtar Insula ansvaret for videre utvikling og distribusjon av Salma-merkevaren, skriver Bremnes Seashore i en pressemelding.

Produksjonen av Salma-produktene skal skje hos Insulas søsterselskap Salmar. Målet er at Salma-produktene blir tilgjengelig i butikkene til høsten.

Insula er en del av Witzøe-eide Kverva, som betyr at produksjonen av Salma-laksen flyttes fra Bømlo i Vestland til Trøndelag, skriver IntraFish.

– Det er med ydmykhet vi tar stafettpinnen videre, og vi ser fram til å bygge videre sammen med våre egne dyktige fagfolk, sier administrerende direktør Sigvald Rist for Insula Norge i pressemeldingen.

Bremnes Seashore kunngjorde i begynnelsen av desember at de skulle avvikle produksjon og salg av Salma-produkter. Det førte til at 100 ansatte mistet jobben.

– Salma har vært særs viktig for historien til Bremnes Seashore. Vi er stolte over å ha bygd opp en merkevare som har satt standarden for kvalitet og ferskhet i det norske markedet, sier konsernsjef i Bremnes Seashore, Linda Litlekalsøy Aase.

Kjøpet får ikke noe å si for dem som mistet jobben.

– Dessverre ikke. Hundre mennesker har gått ut av døren her hos oss. Dette vil ikke ha noe å si for de arbeidsplassene, sier Aase til NRK.

(NTB)