Kjøpte 1.000 tonn gull for tredje år på rad

Gullprisen fortsetter å holde seg høy. Onsdag ettermiddag kostet én unse 3.019 dollar, som er rundt 39 prosent høyere enn for ett år siden.

Bank of America løftet estimatene sine tirsdag, og forventer nå at det edle metallet skal nå 3.500 dollar, gitt at etterspørselen øker med 10 prosent.

«Vi tror gullprisen kan nå 3.500 dollar pr. unse de neste 18 månedene, dersom ikke-kommersielle kjøp øker med 10 prosent,» skrev råvarestrateg Michael Widmer i meglerhuset.

Økningen i denne investeringsetterspørselen kan blant annet komme fra Kinas forsikringsbransje, tror Widmer.

Massive sentralbankkjøp

Også verdens sentralbanker kan øke etterspørselen. I dag holder de rundt 10 prosent av reservene sine i gull, men andelen kan stige til over 30 prosent, hevder råvarestrategen.

På mellomlang sikt er dessuten diversifiseringen av sentralbankenes reserver den viktigste drivkraften for gullprisen, slås det fast.

Morgan Stanley var også denne uken ute og kommenterte gullprisen.

«Den fysiske etterspørselen forblir sterk – særlig fra sentralbanker og i økende grad fra børshandlede fond (ETF-er). Usikkerhet rundt tollregimer støtter etterspørselen etter trygg havn-aktiva. Prisene har trolig ikke nådd toppen ennå, men neste oppgang kan bli langsommere», skrev råvarestrateg Amy Gower.

I fjor steg gullprisen 27 prosent, og den fysiske etterspørselen var en viktig driver. Sentralbankene bidro sterkt her, med kjøp på over 1.000 tonn for tredje år på rad, påpeker Gower. Det samme tallet fremgår også hos Bank of America, som viser til World Gold Council: «Kjøpene ble skarpt akselerert i fjerde kvartal til 333 tonn.»

Så langt i år har Kinas sentralbank fortsatt å være en aktiv kjøper i markedet, melder Morgan Stanley.