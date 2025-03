Vi må ta tak i miljøskadelige subsidier – også i skogen

Styreleder Heidi Hemstad i Norges Skogeierforbund skriver i Finansavisen at skognæringen leverer rekordresultater uten statlige subsidier. Hun setter samtidig fokus på en av vår tids viktigste utfordringer, nemlig naturskadelige subsidier.

Gjennom naturavtalen har Norge forpliktet seg til å kartlegge og fase ut slike subsidier innen 2030, men naturmeldingen som ble vedtatt av Stortinget i vinter, viser at staten ikke har tenkt å følge opp dette. Vi har imidlertid en gladnyhet til klima- og miljøminister Andreas Bjelland-Eriksen (Ap): WWF har startet arbeidet og kartlagt inntil 97 milliarder kroner i statsbudsjettet som potensielt er svært skadelige for naturen.

Subsidier kan være nyttige politiske virkemidler. Skognæringen får blant annet støtte til skogplanting på nye arealer, skogsdrift i bratt terreng, bygging av skogsbilveier, skogbruksplanlegging, skogkultur, og gjødsling – tiltak som bidrar til naturødeleggelse. Det er altså ikke riktig når Hemstad hevder at skognæringen ikke mottar statlig støtte.

I tillegg finnes det mange indirekte subsidier, som for eksempel at treforedlingsindustrien får gratis utslippskvoter og CO2-kompensasjon, og at staten har satt av milliarder til å kjøpe skogkreditter i EU. Skogkredittene skal kjøpes fordi Norges arealutslipp, inkludert utslipp fra skog som følge av omfattende hogst og nedbygging av arealer, er for høye. I hvert fall deler av dette må anses som en indirekte subsidie til norsk skognæring. Den omfattende tømmerhogsten de siste årene har altså kommet med en pris, både for naturen, klimaet og skattebetalerne.

Dersom Norge skal klare å stanse naturtapet og følge opp sine internasjonale forpliktelser, må alle subsidier som bidrar til naturtap enten endres eller avvikles. Det må også til om vi skal klare å nå våre nasjonale mål om god økologisk tilstand for skogen og forbedret tilstand for de truede artene som lever der.

Skogen gir oss mye mer enn bare tømmer. Det er ikke urimelig at politikerne bidrar til økonomiske forutsetninger som gjør at det lønner seg for skogeierne å drive skogbruk slik storsamfunnet vil ha det. Men politikken må legge til rette for bærekraftig skogbruk med støtteordninger som prioriterer naturhensyn over maksimal tømmerproduksjon. For eksempel trengs en ordning som støtter omstilling fra flatehogst til lukkede hogster, som vil gi både arter og turgåere en mer variert skog. For i en usikker verden som står midt i både en natur- og en klimakrise er det avgjørende å spille på lag med naturen, ikke betale milliarder i årlige subsidier for å ødelegge den.

Karoline Andaur

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond