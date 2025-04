Uranmarkedet nærmer seg full stans etter tolltrusler

Uranmarkedet i Nord-Amerika nærmer seg ifølge Bloomberg full stans etter at amerikanske kjernekraftselskaper ble skremt av tolltruslene til Donald Trump.

Avisen viser til tall fra TradeTech som viser at amerikanske kjøp av uran har falt med 50 prosent etter at Trump varslet en toll på 10 prosent på canadisk energi.

Atomkraftselskaper, som vanligvis handler med langsiktige kontrakter, sitter nå på gjerdet for å se hvordan tollregimet utvikler seg, opplyses det.

Mer enn en fjerdedel av uranen som brukes i amerikanske atomkraftverk importeres fra Canada, som gjør at sektoren blir svært utsatt for Trumps toll. Det er stor usikkerhet rundt omfanget og varigheten på tollene som skal tre i kraft på «Frigjøringsdagen» 2. april, som gjør at kjøpere avventer kjøp av uran.

Med volatilitet når atomkraftverkene begynner å tømme lagrene sine, kan det føre til ytterligere forstyrrelser i markedet. Det skal imidlertid være liten sannsynlighet for at lagrene går tomme, da de langsiktige kontraktene har sikret uran frem til slutten av 2026.

Utsatt og redusert toll

USA er verdens største kjøper av uran, og har 94 atomreaktorer. Det meste av dette materialet importeres, der amerikanske atomkraftselskaper henter 95 prosent av sitt kjernebrensel fra utlandet.

Trump truet først med 25 prosent toll på canadisk uran og andre energiprodukter, men senket dette til 10 prosent og har utsatt innføringen to ganger.

Den canadiske regjeringen har også truet med å ilegge eksporttoll på uran fra gruvene i Saskatchewan.

Cameco Corp., Nord-Amerikas største uranprodusent, har så langt i år falt 19 prosent på børsen, og uranfutures er ned 40 prosent fra toppen i 2024.