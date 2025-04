Skogen er løsningen – ikke problemet

Det er bra at WWF løfter blikket og tar del i debatten om hvordan vi bruker fellesskapets penger. Men i forsøket på å arrestere skognæringen for å ha «glemt» sine tilskudd, glemmer WWF selv hva denne diskusjonen egentlig handler om: Hva som skiller en skjermet næring fra en bærende næring.

Når vi sier at skognæringen leverer uten subsidier, peker vi på det grunnleggende faktum at vi skaper verdier uten å være avhengig av løpende statlig støtte for å gå rundt. Vi tjener penger i et åpent marked – staten dekker ikke underskuddene våre. Vi investerer – og vi leverer.

Støtteordninger for klimatiltak som WWF kaller «naturskadelige subsidier» – som planting, ungskogpleie og skogsveier – er kostnadseffektive verktøy for bærekraftig forvaltning av en fornybar ressurs – til en svært lav samfunnsmessig kostnad, ikke subsidier for å dekke underskudd. Det er en viktig forskjell.

Fakta er:

Skog- og trenæringen skaper verdier for over 9 milliarder kroner i året

Vi sysselsetter 22.000 mennesker i hele landet

Vi hogger fortsatt mindre enn tilveksten

Vi etablerer ny skog for fremtiden og for kommende generasjoner

WWF skriver at hogsten har «en pris for naturen». Ja – og den prisen er at vi får klimavennlige råvarer til å erstatte plast, stål og betong. Vi får karbon lagret i bygg og produkter. Vi får jobber i distriktene. Det er prisen for en grønnere fremtid.

Vi kan ikke godta at næringen som forvalter Norges viktigste fornybare ressurs, med overskudd og langsiktighet, ensidig fremstilles som en miljøversting

Vi mener at en ansvarlig, sertifisert og klimafokusert forvaltning av norsk skog er bedre for både naturen og samfunnet enn passivitet.

WWF etterlyser støtte til lukket hogst. Vi er helt enige – og allerede i gang. Dette er en næring som ikke sitter stille. Det er en næring i utvikling – og i arbeid.

Vi ønsker en åpen samtale om hvordan skogen kan brukes smartere – ikke en retorikk som mistenkeliggjør hele næringen. Vi er klare for å utvikle oss. Men vi kan ikke godta at næringen som forvalter Norges viktigste fornybare ressurs, med overskudd og langsiktighet, ensidig fremstilles som en miljøversting. Vi er ikke problemet. Vi er en del av løsningen.

Heidi Hemstad

Styreleder i Norges Skogeierforbund