Det melder The New York Times søndag. Eksporten er satt på vent inntil den kinesiske regjeringen får på plass et nytt system for regulering av disse kritisk viktige råmaterialene, melder avisen.

NY REGULERING: Inntil videre setter Kina eksporten av flere viktige mineraler og magneter på pause. Her fra havnen i Qingdao øst i Kina. Foto: NTB

Tiltaket er en del av Kinas svar på tollregimet som USAs president Donald Trump lanserte 2. april.

To dager senere innførte kinesiske myndigheter restriksjoner på eksporten av seks sjeldne jordmetaller som landet har betydelig utvinning av. I tillegg er også magneter laget av enkelte jordmetaller omfattet av de nye reglene.

Eksporten steg 20 prosent

Kina står for 90 prosent av produksjonen av disse magnetene, ifølge avisen. De kan nå bare eksporteres med egne eksportlisenser.

Et system for utstedelse av disse lisensene er imidlertid bare så vidt i startgropen. Det fører til bekymring hos mange internasjonale industriledere. De frykter prosessen kan trekke ut og at det kan bli knapphet på disse råvarene. Det kan ramme produksjonen av biler og mange andre produkter med elektriske motorer der magnetene brukes.

Tall fra kinesiske myndigheter viser mandag at landets eksport av sjeldne jordmetaller steg 20,3 prosent til 5.666 tonn i mars, sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. I løpet av helåret 2024 steg eksporten med 6 prosent fra året før til 55.431 tonn.

Samlet steg Kinas eksport 12,4 prosent fra mars i fjor til mars i år, mens Bloomberg-konsensus pekte mot en eksportvekst på 4,6 prosent.

– Ingen vinnere i en tollkrig

– Det er ingen vinnere i en handelskrig, eller i en tollkrig, skriver samtidig Xi i en kronikk som er publisert i statlige medier i Vietnam og Kina i forkant av hans besøk til flere land i Sørøst-Asia denne uken.

I kronikken skriver han også at Kina og Vietnam kan løse uenighet rundt maritime krav i Sør-Kina-havet gjennom forhandlinger.

Xi ankom den vietnamesiske hovedstaden Hanoi tidlig mandag morgen. Turen til Sørøst-Asia er presidentens første offisielle utenlandsreise for året, ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Xi skal også besøke Malaysia og Kambodsja. Hovedformålet med turen er å styrke regionale handelsbånd og finne måter å motvirke de høye tollsatsene innført av USAs president Donald Trump, skriver Xinhua.

