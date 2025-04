Gull har for første gang brutt 3.500 dollar-nivået, da futurekontrakten for juni nådde 3.509,90 dollar pr. unse i nattetimene tirsdag. Spotgull var kun få cent unna 3.500 dollar, men er opp over 7,4 prosent de siste fem handelsdagene og 32,2 prosent så langt i år.

Strateg Michael Hsueh i Deutsche Bank meldte mandag om en stor uregelmessighet i det pågående gullrallyet: Spekulanter på New Yorks Comex-børs er tilsynelatende ikke med på oppgangen.

Han viser til futureskontraktdata fra denne børsen: Etter at gullprisen duppet ned til 3.000 dollar rundt 7. april, har spekulantene ikke vært med på turen opp igjen, da prisen nådde 3.220 dollar i forrige uke.

«Både brutto long og short gullposisjoner var knapt endret i forrige uke,» skriver Deutsche-strategen.

Forrige «spekulative topp», basert på utestående futureskontrakter, ble nådd tidlig i februar, da netto long-posisjoner lå på 302.500 kontrakter, med en gullpris på 2.798 dollar. Siden da har brutto long-posisjoner falt til 271.700.

«Dette står i kontrast til den mer tradisjonelle sammenhengen vi så i 2023 og 2024,» skriver Hsueh.

Kina driver

Deutsche tilskriver derfor den nylige oppgangen i gull – inkludert den største to-ukers oppgangen siden november 2008 – i stor grad fysisk etterspørsel, særlig fra Kina.

«Oppgangen i gullprisen fra 3.000 dollar kan i stor grad tilskrives fysisk etterspørsel fra Kina,» skriver Hsueh.

Det begrunnes blant annet med at premien i Shanghai-gullmarkedet steg i forrige uke, til tross for at sentralbanken i Kina delte ut nye gullkvoter til kommersielle banker. Det tolkes som et tegn på at etterspørselen er sterk nok til å absorbere økt tilbud.

Basert på etterspørselsbildet mener Deutsche det er lite sannsynlig med korreksjoner på over fem prosent fra mandagens nivå (3.395 dollar). Banken ser dermed en gulvpris rundt 3.200 dollar.

«Hvis reduksjonen i spekulativ posisjonering faktisk har vært en brems, vil en stabilisering av denne posisjoneringen være støttende for videre oppgang,» legger Hsueh til.

Storbanken gjentar dermed sitt positive syn på gullmarkedet og venter videre støtte fra offisiell etterspørsel, ETF-innstrømninger og økt aksept blant asiatiske investorer for høyere prisnivå