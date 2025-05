Ble styrtrik på gull: Hausser nytt gigantisk veddemål

Den kinesiske milliardæren Bian Ximing, som ble kjent etter å ha tjent 1,5 milliarder dollar på gullinvesteringer, har nå blitt Kinas største bull på kobber.

Gjennom meglerhuset Zhongcai Futures har han bygget opp en long-posisjon verdt nær én milliard dollar i futurekontrakter på Shanghai-børsen. Det tilsvarer nesten 90.000 tonn, ifølge Bloomberg.

Kobberveddemålet skaper stor oppmerksomhet og har fått etterfølgere i de kinesiske markedskretser. Under den siste markedsuroen økte Bian veddemålet, til tross for at flere solgte unna.

– Det er en ganske unik kobberposisjon som det er verdt å følge med på, uttalte Li Yiyao, visepresident i Cofco Futures Co, til Bloomberg.

200 mill. dollar papirgevinst

Gjennom 2024 var Bian short kobber, men etter at president Trump vant valget i november, dekket han short-posisjonene og har nå bygget opp en massiv long-posisjon.

Bian mener ifølge Bloomberg at kobber vil spille en avgjørende rolle i overgangen til en mer teknologisk og elektrifisert økonomi.

– Dette er også et veddemål på Kinas overgang til en høyteknologisk økonomi – og på den likviditeten som skal støtte det, sier en trader til Bloomberg.

Meglerhuset til Bian hadde en beholdning på rundt 200.000 tonn i april, før Bian flyttet deler av eksponeringen til Comex-børsen i USA. Beregninger Bloomberg har gjort, viser at kobberhandelen har gitt ham en gevinst på rundt 200 millioner dollar så langt.

Stor fanbase

Bian er kjent for sin tilbaketrukne livsstil og har bygget opp en lojal tilhengerskare i Kina gjennom sine filosofiske innlegg om investering.

– En god investor må gi slipp på egoet sitt og være mindre besatt. Man må velge riktige mål og være sta, skrev han i januar.

Bian begynte sin karriere innen plast og finans på 1990-tallet, og har siden bygget opp et konglomerat med virksomhet i alt fra eiendom til filmproduksjon. I 2003 kjøpte han meglerhuset Zhongcai, som nå er hans viktigste investeringsplattform.

Selv om han har lyktes stort i råvaremarkedene, har han også tapt penger på aksjer og obligasjoner i hjemmemarkedet.

– Det finnes feller og muligheter overalt – muligheter i risiko, og feller i muligheter, skrev Bian i et blogginnlegg i fjor, ifølge Bloomberg.