ESB: Advarer mot shortskvis i gull

Gullprisen er på rekordnivåer, men det er ikke bare positivt nytt, ifølge fire økonomer i Den europeiske sentralbanken (ESB). Etterspørselen etter gull kan nemlig bli en trussel for den finansielle stabiliteten i eurosonen.

Først, gull er attraktivt fordi det ikke har noen motpartsrisiko og den iboende verdien ikke kan utvannes. Det gjør at gull brukes til å diversifisere porteføljer, å være en hedge mot inflasjon og dollarsvekkelse, samt være en såkalt trygg havn for investorer.

ESB-teamet viser at i perioder med økt sikkerhet er gull den eneste aktivaklassen som har positiv prisutvikling i alle fire scenarioene som undersøkes, sammenlignet med aksjer, obligasjoner og dollaren. Scenarioene var blant annet økt geopolitisk risiko, høyere usikkerhet om økonomisk politikk og høy volatilitet i aksjemarkedene.

Men at gull er en trygg havn kan også bli en fare for den finansielle stabiliteten i eurosonen.

Varemarkeder generelt har en tendens til å være konsentrert rundt et knippe få, men store selskaper, være belånte og være lite transparente som følge av bruken av såkalte OTC-derivater, som ikke gjøres opp med fysiske leveringer av den underliggende varen.

Det øker sårbarhetene i markedet, og det gjelder også gullmarkedet, skriver økonomene.

Kan føre til shortskvis

Tidligere har Finansavisen skrevet om hvordan høyere priser på futureskontraktene i USA sammenlignet med kontantmarkedet i London har ført til at gullbeholdningen i Comex-hvelvene under New York har økt kraftig siden valget i USA i fjor høst.

Samtidig har antallet futures-kontrakter for gull meldt for levering vært historisk høyt i 2025, hvor leveringene i januar i år var på det høyeste nivået siden juli 2007.

Dersom det oppstår stress i markedene, hvor eksempelvis anskaffelser, frakt og levering av fysisk gull til oppgjør av derivater forstyrres, kan selgerne av gullderivatene stå overfor marginkrav.

Det kan føre til likviditetspress i markedet, som potensielt kan forsterke sjokket gjennom det finansielle systemet.

I tillegg, forstyrrelser i det fysiske gullmarkedet kan øke sannsynligheten for en shortskvis. I dette tilfellet kan selgerne få rettet marginkrav mot seg. I tillegg kan de ha problemer med å oppdrive og levere gull i et presset marked, for å levere på kontraktene.

Det gjør at selgerne av gullderivater selv også er utsatt for potensielt store tap, dersom de tvinges til å kjøpe gull til stadig høyere priser i gullmarkedet, avslutter ESB-økonomene.