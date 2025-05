Kongolesiske tjenestemenn er optimistiske og sier til den britiske avisen Financial Times at de håper at en avtale er klar innen slutten av juni.

Avtalen skal åpne for amerikanske investeringer i det mineralrike landet, samtidig som Kongo håper at den skal bane veien for en fredsavtale med Rwanda for å få slutt på krigen øst i landet. Avisen siterer to ikke navngitte kongolesiske kilder, men den fastslår også at det fortsatt er vesentlige spørsmål som skal løses før avtalen kan bli en realitet.

FT meldte for få dager siden om noe av innholdet i forhandlingene. Blant annet skal en avtale åpne for at mineraler skal kunne eksporteres lovlig fra Kongo til Rwanda og bli bearbeidet der.

Kongos gruveminister Kizito Pakabomba sier at en avtale med USA vil gi landet mulighet til å redusere landets avhengighet av Kina for utvinning av mineraler og gi landet flere å samarbeide med.

Kongos regjering mener det er jakten på de verdifulle mineralene som er hovedgrunnen til den langvarige krigen øst i landet, der en rekke militsgrupper gjennom årene har kjempet mot regjeringsstyrkene og regjeringsallierte militser.

Tusenvis av mennesker er drept og titusener drevet på flukt de siste månedene som følge av offensiven til Rwanda-støttede militsen M23.