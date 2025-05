Europeiske naturgasspriser stiger videre mandagetter meldinger om uventede kapasitetskutt på Troll-feltet i Nordsjøen, melder Bloomberg.

Futures steg med så mye som 2,2 prosent, og forlenger dermed en oppgang som har vart i fire uker. Dette har gjort at europeiske gassmeglere i økende grad er bekymret for gassforsyninger, særlig ettersom det pågår omfattende vedlikehold i Norge og samtidig økende etterspørsel fra andre gassmarkeder.

Ifølge en melding på nettsidene til Gasscos, som har ansvar for transport av gass fra norsk sokkel, har Equinor forlenget en delvis nedstengning på Troll-feltet til 30. mai, grunnet en kompressorsvikt. Troll – som er Europas største naturgassfelt – har hatt avbrudd i varierende omfang siden 21. mai, da feltets årlige teststans ble gjennomført.

Ifølge Reuters fører mandagens driftsproblemer til at Troll-feltet produserer 34,6 millioner kubikkmeter mindre gass per dag. Feltet har dermed en gjenværende kapasitet på 90 millioner kubikkmeter daglig.

Større prisvolatilitet

Europa er under press for å fylle opp sine underjordiske gasslagre etter at forrige vinter etterlot dem mer nedtappet enn normalt. Uventede driftsstans og etterspørselsøkninger kompliserer innsatsen for å fylle på lagrene. Selv om påfyllingen av lagrene fortsatt pågår, har prisene svingt betydelig i takt med nyheter om forstyrrelser, og gassprisene har nå hentet inn over halvparten av prisfallet i april, skriver Bloomberg.

Etter at Russland kuttet sine gassleveranser via rørledningene som følge av invasjonen av Ukraina, har Norge overtatt rollen som Europas viktigste gassleverandør. Men vedlikehold på prosessanlegget i Nyhamna og Aasta Hansteen-feltet, kombinert med problemene på Troll, midlertidig ført til lavere gassleveranser fra Norge.

Den nederlandske frontmånedskontrakten – Europas gassbenchmark – steg mandag med 1,2 prosent til 36,90 euro per megawattime rundt klokken 9.