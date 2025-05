Unngår Trump-kaos: – Dette blir en stor trend

Stadig flere ultrarike personer flytter gullbeholdningene sine til Singapore som følge av økt økonomisk og geopolitisk risiko og Trump-volatilitet, skriver CNBC.

Fra årsskiftet til april har det strengt bevoktede hvelvet som bare kalles «The Reserve» opplevd en 88 prosents økning i bestillinger for oppbevaring av gull og sølv, sammenlignet med samme periode i fjor.

I dag oppbevares det gull- og sølvbarrer for rundt 1,5 milliarder dollar i hvelvet.

The Reserve opererer også innen salg av gull- og sølvbarrer. Hittil i år har dette salget økt med hele 200 prosent fra tilsvarende periode i fjor.



Les også ESB: Advarer mot shortskvis i gull Stadig flere vil ha levert fysisk gull, men det kan destabilisere finansmarkedene.

Utlendinger strømmer til

– Konseptet med å plassere fysisk metall i en trygg jurisdiksjon som Singapore med parter de kan stole på, er i ferd med å bli en stor trend, sier hvelvets tyskfødte grunnlegger, Gregor Gregersen, til CNBC.

Han påpeker av 90 prosent av den nye etterspørselen kommer fra utenfor Singapore.

Han forteller videre at deres formuende kunder i stadig større grad velger seg fysiske gullbarrer fremfor «papirgull» – finansielle instrumenter som gir eksponering mot gullprisen – fordi de ønsker lavere motpartsrisiko og lavere geopolitisk risiko.

«Østens Genève»

– Singapore blir sett på som «Østens Genève». Det har et rykte som en trygg jurisdiksjon med politisk og økonomisk stabilitet, forklarer Nicky Shiels, leder for analyse og metallstrategi hos raffineri- og tradingselskapet MKS Pamp, overfor CNBC.

Han tilføyer at landets rolle som et viktig transportknutepunkt gjør det attraktivt og praktisk for velstående å plassere gullet sitt her.

Les også Kina hamstrer gull – største kjøp på årevis Kinesiske investorer hamstret gull tirsdag i et tempo som ikke er sett på fem år, og sender gullprisen rett opp.

Sjefstrateg John Reade i bransjeforeningen World Gold Council påpeker samtidig at hvelv som det i Singapore kan være mindre attraktivt for kortsiktige investorer, gitt kostnadene ved kjøp og flytting av fysisk gull.