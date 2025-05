Gullprisen faller

Gullmarkedet opplever en kraftig nedgang etter at prisen på gullkontrakter for mai-levering falt med 64,50 dollar, tilsvarende 1,92 prosent, til 3.299,10 dollar per unse (måleenhet for vekt).

Nedgangen kommer etter at USAs president Trump utsatte den varslede 50 prosent tollen mot EU med fem uker.

Tollutsettelsen dempet markedets frykt for en eskalerende handelskonflikt, som tidligere hadde løftet gullprisen som en trygg havn.

Samtidig legger en styrket amerikansk dollar ytterligere press på gullprisen, siden en sterkere dollar gjør gull dyrere for investorer med andre valutaer. På tross av fallet er gullprisen fortsatt opp over 40 prosent det siste året, drevet av usikkerhet i markedene og økt etterspørsel fra blant annet Kina.